Сколько выделил Львов на армию с начала года: статистика

Как говорится в сообщении мэрии от 3 июля со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового, из городского бюджета на нужды Сил обороны направлено 463 миллиона гривен.

В список закупленного и переданного занесено 46 различных автомобилей и специальной техники. Считай, каждый месяц в среднем 7,6 единицы техники направлялось в войска.

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Приобретено и отправлено для Сил обороны 7 253 дроны и БпЛА, то есть в среднем каждый день громада отдавала в войска почти 40 таких "птиц".

Для защиты от вражеских дронов личного состава и техники львовяне передали армейцам 39 РЭБ-систем.

"Время летит безумно. Полгода уже нет. Но есть хороший результат #ПомстаЛева. Стоит поделиться им, чтобы все знали куда идут наши налоги! Ведь все оборудование, которое мы покупаем в рамках этой кампании, это бюджет Львова", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В целом до конца 2024 года на поддержку ВСУ из городского бюджета направят более 1 миллиарда гривен.