Скільки виділив Львів на армію з початку року: статистика

Як йдеться у повідомленні мерії від 3 липня з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового, з міського бюджету на потреби Сил оборони направлено 463 мільйони гривень.

До списку закупленого й переданого занесено 46 різних автомобілів та спеціальної техніки. Вважай, кожного місяця в середньому 7,6 одиниці техніки направлялося у війська.

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Придбано й відправлено для Сил оборони 7 253 дрони та БпЛА, тобто в середньому кожного дня громада віддавала у війська майже 40 таких "птахів".

Для захисту від ворожих дронів особового складу й техніки львів’яни передали армійцям 39 РЕБ-систем.

"Час летить шалено. Пів року вже нема. Але є добрий результат #ПомстаЛева. Варто поділитись ним, щоб всі знали куди йдуть наші податки! Адже все обладнання, яке ми купуємо в рамках цієї кампанії, це бюджет Львова", – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

А загалом до кінця 2024 року на підтримку ЗСУ з міського бюджету скерують понад 1 мільярд гривень.