Сколько выплачивают страховые компании за вред здоровью в ДТП

Рынок страховой ответственности демонстрирует увеличение средних компенсаций, что свидетельствует о росте стоимости ремонта, медицинских услуг и общей финансовой нагрузки на участников рынка. Впрочем значительный рост стоимости полисов автогражданки легко перекрывает расходы страховых компаний.

Средняя выплата за имущественный ущерб в случаях, когда необходим ремонт автомобиля или другого поврежденного имущества, составляет 42 528 гривен 30 копеек. Это на тридцать процентов больше, чем в соответствующий период 2024 года, когда среднее значение равнялось 32 725 гривнам 20 копейкам. Рост объясняется как подорожанием запасных частей, так и повышением стоимости работ на станциях технического обслуживания.

Выплаты за вред жизни и здоровью также увеличились: средний показатель составляет 60 115 гривен, что почти на десять процентов больше, чем в прошлом году. По данным страховщиков, даже один страховой случай может включать нескольких пострадавших или несколько поврежденных транспортных средств. В результате общая сумма убытков часто превышает 100 тысяч гривен.

Финансовые масштабы таких инцидентов подчеркивают важность полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. В случае ДТП по вине водителя страховая компания компенсирует убытки потерпевшим в пределах установленных государством лимитов. Для имущественного ущерба лимит составляет до 1 миллиона 250 тысяч гривен на событие, но не более 250 тысяч гривен на каждого пострадавшего. Для вреда жизни и здоровью максимальная выплата достигает 5 миллионов гривен на событие, но не более 500 тысяч гривен для одного человека. Полис также обеспечивает защиту в случаях, когда виновником ДТП является водитель с просроченным или отсутствующим полисом.

Моторное транспортное страховое бюро Украины отмечает необходимость поддерживать действие страхового полиса, особенно в зимний сезон. Погодные условия традиционно увеличивают количество ДТП, а отсутствие страхового покрытия может создать для водителя значительную финансовую нагрузку. Водителям рекомендуют своевременно проверять действие полиса через официальный сервис МТСБУ и продолжать его без задержки.