Скільки виплачують страхові компанії за шкоду здоров’ю в ДТП

Ринок страхової відповідальності демонструє збільшення середніх компенсацій, що свідчить про зростання вартості ремонту, медичних послуг та загального фінансового навантаження на учасників ринку. Втім значне зростання вартості полісів автоцивілки легко перекриває витрати страхових компаній.

Читайте також: Скільки заробили страхові компанії на автоцивілці у 2025 році

Середня виплата за майновий збиток у випадках, коли необхідний ремонт автомобіля або іншого пошкодженого майна, становить 42 528 гривень 30 копійок. Це на тридцять відсотків більше, ніж у відповідний період 2024 року, коли середнє значення дорівнювало 32 725 гривням 20 копійкам. Зростання пояснюється як подорожчанням запасних частин, так і підвищенням вартості робіт на станціях технічного обслуговування.

Виплати за шкоду життю та здоров’ю також збільшилися: середній показник становить 60 115 гривень, що майже на десять відсотків більше, ніж торік. За даними страховиків, навіть один страховий випадок може включати кількох потерпілих або кілька пошкоджених транспортних засобів. У результаті загальна сума збитків часто перевищує 100 тисяч гривень.

Фінансові масштаби таких інцидентів підкреслюють важливість полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. У разі ДТП з вини водія страхова компанія компенсує збитки потерпілим у межах установлених державою лімітів. Для майнових збитків ліміт становить до 1 мільйона 250 тисяч гривень на подію, але не більше 250 тисяч гривень на кожного потерпілого. Для шкоди життю та здоров'ю максимальна виплата сягає 5 мільйонів гривень на подію, але не більше 500 тисяч гривень для однієї людини. Поліс також забезпечує захист у випадках, коли винуватцем ДТП є водій із простроченим або відсутнім полісом.

Моторне транспортне страхове бюро України наголошує на необхідності підтримувати чинність страхового полісу, особливо у зимовий сезон. Погодні умови традиційно збільшують кількість ДТП, а відсутність страхового покриття може створити для водія значне фінансове навантаження. Водіям рекомендують своєчасно перевіряти дію полісу через офіційний сервіс МТСБУ та продовжувати його без затримки.