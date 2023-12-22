По итогам 11 месяцев 2023 года МТСБУ осуществило 6 763 регламентных выплат из фонда защиты потерпевших на общую сумму 393,7 млн.грн.

Самой весомой статьей регламентных выплат из фонда защиты потерпевших остаются выплаты за вред, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО).

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За период январь-ноябрь 2023 года этот тип выплат составлял – 68,5% из общей суммы, для сравнения в 2022 году его доля составляла 65,4%. Количество выплат по таким случаям составило 4,3 тыс. шт. (+33%), сумма – 269,5 млн. грн. (+47,1%). В соответствующем периоде 2022 г. показатели составляли 2,9 тыс. и 142,5 млн. грн. соответственно.

Второй весомой категорией являются выплаты, осуществлены за водителей льготной категории (участники боевых действий, инвалиды I группы, инвалид войны, которые управляют принадлежащим им ТС; а также лицо, управляющее ТС принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии). За период январь-ноябрь 2023 года количество таких выплат составило 1,1 тыс. шт., сумма выплат – 72,9 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество выплат увеличилось на 28,8%, сумма выросла на 46,7%. Удельный вес выплат за льготников составляет 18.5% из общей суммы выплат фонда защиты потерпевших МТСБУ.

За 11 месяцев 2023 МТСБУ выплатило 12,1 млн.грн. по обязательствам по ОСАГО страховых компаний, которые были признаны банкротами. По обязательствам компаний, которые прекратили деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признаны банкротами в установленном законодательством порядке, осуществлено выплат за счет имеющихся в Фонде защиты потерпевших МТСБУ гарантийных взносов таких страховщиков на сумму 34,4 млн.грн.

Минимальными остаются регламентные выплаты по ДТП, вызванные неустановленным транспортным средством (по таким случаям платят только за вред жизни и здоровью) – 4,4 млн.грн.; и по ДТП, вызванными автомобилями, которыми завладели в результате противоправных действий, – 0,22 млн.грн.