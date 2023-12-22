За підсумками 11 місяців 2023 року МТСБУ здійснило 6 763 регламентних виплат з фонду захисту потерпілих на загальну суму 393,7 млн грн.

Найвагомішою статтею регламентних виплат з фонду захисту потерпілих залишаються виплати за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного поліса ОСЦПВ).

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За період січень-листопад 2023 року цей тип виплат становив 68,5% із загальної суми, для порівняння у 2022 році його питома вага становила 65,4%. Кількість виплат за такими випадками склала 4,3 тис. шт. (+33%), сума – 269,5 млн грн. (+47,1%). У відповідному періоді 2022 р. показники становили 2,9 тис. та 142,5 млн грн. відповідно.

Другою вагомою категорією є виплати, здійснені за водіїв пільгової категорії (учасники бойових дій, інваліди І групи, інвалід війни, які керують належним їм ТЗ; а також особа, що керує ТЗ належним інваліду І групи, у його присутності). За період січень-листопад 2023 року кількість таких виплат склала 1,1 тис. шт., сума виплат – 72,9 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року кількість виплат збільшилась на 28,8%, сума зросла на 46,7%. Питома вага виплат за пільговиків становить 18.5% із загальної суми виплат фонду захисту потерпілих МТСБУ.

За 11 місяців 2023 МТСБУ виплатило 12,1 млн.грн. за зобов’язаннями з ОСЦПВ страхових компаній, що були визнані банкрутами. За зобов’язаннями компаній, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами у встановленому законодавством порядку, здійснено виплат за рахунок наявних у Фонді захисту потерпілих МТСБУ гарантійних внесків таких страховиків на суму 34,4 млн.грн.

Мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (за такими випадками сплачують тільки за шкоду життю та здоров’ю) – 4,4 млн.грн.; та по ДТП, спричиненими автівками, якими заволоділи внаслідок протиправних дій, – 0,22 млн.грн.