Сколько выплатили страховые компании по полисам "зеленая карта"

"Зеленая карта" - это обязательное требование, для пересечения границы. В случае ДТП по вашей вине за пределами страны этот сертификат покрывает расходы на возмещение убытков третьим лицам - причем суммы выплат в отдельных странах достигают миллионов евро, а в некоторых вообще неограниченные, уверяет МСТБУ.

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Для понимания масштабов: только за январь-май 2025 года страховыми компаниями было урегулировано 5 381 случай и выплачено более 19,7 миллиона евро компенсаций пострадавшим в ДТП по вине украинских водителей за рубежом.

"Зеленая карта” не только покрывает расходы пострадавшим в случае ДТП по вашей вине, но и защищает от административной ответственности за отсутствие обязательного страхования. Во многих европейских странах за это предусмотрен штраф в размере до 1 000 евро.