Скільки виплатили страхові компанії за полісами "зелена картка"

"Зелена картка" — це обов’язкова вимога, для перетину кордону. У разі ДТП з вашої вини за межами країни цей сертифікат покриває витрати на відшкодування збитків третім особам — при чому суми виплат в окремих країнах сягають мільйонів євро, а в деяких взагалі необмежені, запевняє МСТБУ.

Читайте також: Скільки виплатили страхові компанії за чотири місяці цього року

Для розуміння масштабів: лише за січень-травень 2025 року страховими компаніями було врегульовано 5 381 випадок і виплачено понад 19,7 мільйона євро компенсацій постраждалим у ДТП з вини українських водіїв за кордоном.

"Зелена картка” не лише покриває витрати потерпілим у разі ДТП з вашої вини, а й захищає від адміністративної відповідальності за відсутність обов’язкового страхування. У багатьох європейських країнах за це передбачено штраф у розмірі до 1 000 євро.