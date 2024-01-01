Сколько зарабатывает ЕС на экспорте автомобилей

В прошлом году в ЕС было изготовлено 11,4 млн. легковых авто, что на 6% меньше чем в 2023 г., пишет УкрАвтопром.

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Крупнейшие производители легковых авто в ЕС:

Германия – 3942396 ед. Испания – 1872988 ед. Чехия – 1446855 ед.

За год с заводов Евросоюза на экспорт было поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд. Наибольшее количество легковушек было экспортировано в:

Великобританию – почти 1,253 млн. ед. на €33,3 млрд. США – 749,2 тыс. ед. на €38,5 млрд. Турция – 579,8 тыс. ед. на €11,9 млрд.

В то же время импорт легковушек стоил Евросоюзу €73,2 млрд. На эту сумму в ЕС было ввезено 3,4 млн. авто (-5%). Крупнейшие страны-поставщики легковых авто в ЕС: