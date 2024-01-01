Сколько зарабатывает ЕС на экспорте автомобилей

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В прошлом году в ЕС было изготовлено 11,4 млн. легковых авто, что на 6% меньше чем в 2023 г., пишет УкрАвтопром.
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Крупнейшие производители легковых авто в ЕС:
- Германия – 3942396 ед.
- Испания – 1872988 ед.
- Чехия – 1446855 ед.
За год с заводов Евросоюза на экспорт было поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд. Наибольшее количество легковушек было экспортировано в:
- Великобританию – почти 1,253 млн. ед. на €33,3 млрд.
- США – 749,2 тыс. ед. на €38,5 млрд.
- Турция – 579,8 тыс. ед. на €11,9 млрд.
В то же время импорт легковушек стоил Евросоюзу €73,2 млрд. На эту сумму в ЕС было ввезено 3,4 млн. авто (-5%). Крупнейшие страны-поставщики легковых авто в ЕС:
- Китай – 748,5 тыс. ед. (€12,6 млрд)
- Турция – 542,1 тыс. ед. (€9 млрд)
- Япония – 498,4 тыс. ед. (€11,7 млрд)