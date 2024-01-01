Скільки заробляє ЄС на експорті автомобілів

Посилання скопійовано!
У минулому році в ЄС було виготовлено 11,4 млн. легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 р, пише УкрАвтопром.
Читайте також: Китай став найбільшим експортером авто у світі: відеоінфографіка
Найбільші виробники легкових авто у ЄС:
- Німеччина – 3942396 од.
- Іспанія – 1872988 од.
- Чехія – 1446855 од.
За рік із заводів Євросоюзу на експорт було поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд. Найбільшу кількість легковиків було експортовано до:
- Великої Британії – майже 1,253 млн. од. на €33,3 млрд.
- США – 749,2 тис. од. на €38,5 млрд.
- Туреччина – 579,8 тис. од. на €11,9 млрд.
Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу €73,2 млрд. На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн. авто (-5%). Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:
- Китай – 748,5 тис. од. (€12,6 млрд)
- Туреччина – 542,1 тис. од. (€9 млрд)
- Японія – 498,4 тис. од. (€11,7 млрд)