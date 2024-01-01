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Скільки заробляє ЄС на експорті автомобілів

ЄС заробив на експорті легкових авто майже €155 млрд, а на імпорт витратив €73,2 млрд.
Скільки заробляє та витрачає ЄС на автомобілях - Auto24
Євген Гудущан
logo18 березня, 12:01
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У минулому році в ЄС було виготовлено 11,4 млн. легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 р, пише УкрАвтопром.

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Найбільші виробники легкових авто у ЄС:

  1. Німеччина – 3942396 од.
  2. Іспанія – 1872988 од.
  3. Чехія – 1446855 од.

За рік із заводів Євросоюзу на експорт було поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд. Найбільшу кількість легковиків було експортовано до:

  1. Великої Британії – майже 1,253 млн. од. на €33,3 млрд.
  2. США – 749,2 тис. од. на €38,5 млрд.
  3. Туреччина – 579,8 тис. од. на €11,9 млрд.

Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу €73,2 млрд. На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн. авто (-5%). Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:

  1. Китай – 748,5 тис. од. (€12,6 млрд)
  2. Туреччина – 542,1 тис. од. (€9 млрд)
  3. Японія – 498,4 тис. од. (€11,7 млрд)
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