Скільки заробляє ЄС на експорті автомобілів

У минулому році в ЄС було виготовлено 11,4 млн. легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 р, пише УкрАвтопром.

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Найбільші виробники легкових авто у ЄС:

Німеччина – 3942396 од. Іспанія – 1872988 од. Чехія – 1446855 од.

За рік із заводів Євросоюзу на експорт було поставлено 4553344 авто (-7%) на €154,7 млрд. Найбільшу кількість легковиків було експортовано до:

Великої Британії – майже 1,253 млн. од. на €33,3 млрд. США – 749,2 тис. од. на €38,5 млрд. Туреччина – 579,8 тис. од. на €11,9 млрд.

Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу €73,2 млрд. На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн. авто (-5%). Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС: