В последнее время в Киеве и других крупных городах Украины появляется все больше наземных пешеходных переходов. Причем часто их обустраивают там, где уже есть подземный пешеходный переход.

Инициаторами таких изменений обычно выступают урбанисты, которые искренне верят, что этим они облегчают жизнь маломобильных граждан. Но на самом деле наземные пешеходные переходы опасны для людей – об этом красноречиво свидетельствует очень печальная статистика.

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На наземных пешеходных переходах за 11 месяцев текущего года в Украине погибли 109 человек, 1 591 травмировался. По данным патрульной полиции, по этой причине в целом произошло 1 803 ДТП.