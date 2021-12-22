Останнім часом у Києві та інших великих містах України з’являється все більше наземних пішохідних переходів. Причому часто їх облаштовують там де вже є підземний пішохідний перехід.

Ініціаторами таких змін зазвичай виступають урбаністи, які щиро вірять що цим вони полегшують життя маломобільних громадян. Але насправді наземні пішохідні переходи є небезпечними для людей – про це красномовно свідчить дуже сумна статистика.

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На наземних пішохідних переходах за 11 місяців поточного року в Україні загинуло 109 людей, 1591 травмувалася. За даними Патрульної поліції, з цієї причини загалом сталося 1803 ДТП.