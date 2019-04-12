Відповідні зміни до державних будівельних стандартів пропонує профільне міністерство регіонального розвитку.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вивчається зарубіжний досвід з облаштування безпечних пішохідних переходів на перехрестях. А саме, «косої зебри», яка розміщується не під прямим кутом до тротуару, як зазвичай, а навскіс.

«У Європі більшість пішохідних переходів — наземні, а не підземні як у нас. І попри це, аварій на європейських дорогах трапляється в рази менше. Все завдяки розумному проектуванню вулиць і доріг. Наприклад, влаштування на перехрестях наземних пішохідних переходів із «косою зеброю». Тобто, не під прямим кутом до тротуару, як це звичайно роблять, а трохи навскіс.ґ

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Здавалося б дрібниця, але завдяки цьому для зустрічних машин підвищується видимість людей на переході, а отже, ризик наїзду чи іншої аварії набагато менший. Крім цього, це підвищує увагу і самого пішохода, змушує його дивитися в бік автомобіля, що рухається. Тому ми зараз детально вивчаємо впровадження цієї практики у нас, щоб підвищити безпеку пішоходів», — зазначив заступник Міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Він зауважив, що сьогодні в Україні більшість ДТП за участю пішоходів відбувається саме на перехрестях. «За статистикою МВС у 2018 році на українських дорогах загинуло близько 3 тисяч людей, а ще 30 тисяч були травмовано. Серед найрозповсюдженіших причин аварій – порушення правил проїзду перехресть, недотримання безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення дозволеної швидкості та водіння напідпитку. Тому створювати безпечні умови для перетину перехресть для пішоходів дуже важливо: проектувати продумані переходи, влаштовувати захисні стовпчики на краю тротуарів. Якщо тільки завдяки цьому нам вдасться зменшити кількість аварій, то уявіть скільки життів це може врятувати», — підкреслив він.

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Практика навскісних пішохідних переходів сьогодні зустрічається у Бельгії, Німеччині, Франції, Нідерландах та інших країнах. За підрахунками експертів, тільки завдяки їх використанню ризик аварій на дорогах зменшується до 10%.

Проект змін до ДБН наразі розробляється ДП «ДерждорНДІ».

Парцхаладзе також нагадав, що у чинних нормах (ДБН «Вулиці і дороги населених пунктів») вже введено низку важливих змін для підвищення безпеки на дорогах в населених пунктах, зокрема:

обов’язкове влаштування острівців безпеки на нерегульованих переходах з 4-ма і більше смугами руху;

можливість звуження ширини смуги на дорогах до 3-3,5 м в залежності від призначення доріг;

обов’язкове влаштування металевих стовпчиків на зупинках громадського транспорту тощо.



Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області дороги ремонтують старим асфальтом.