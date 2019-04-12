Соответствующие изменения в государственные строительные стандарты предлагает профильное министерство регионального развития.

Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изучается зарубежный опыт обустройства безопасных пешеходных переходов на перекрестках. А именно, “косой зебры”, которая размещается не под прямым углом к тротуару, как обычно, а наискосок.

“В Европе большинство пешеходных переходов — наземные, а не подземные, как у нас. И несмотря на это, аварий на европейских дорогах случается в разы меньше. Все благодаря разумному проектированию улиц и дорог. Например, устройство на перекрестках наземных пешеходных переходов с “косой зеброй”. То есть, не под прямым углом к тротуару, как это обычно делают, а немного наискось.

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Казалось бы мелочь, но благодаря этому для встречных машин повышается видимость людей на переходе, а значит, риск наезда или иной аварии намного меньше. Кроме этого, это повышает внимание и самого пешехода, заставляет его смотреть в сторону движущегося автомобиля. Поэтому мы сейчас детально изучаем внедрение этой практики у нас, чтобы повысить безопасность пешеходов”, – отметил заместитель Министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Он отметил, что сегодня в Украине большинство ДТП с участием пешеходов происходит именно на перекрестках. “По статистике МВД в 2018 году на украинских дорогах погибли около 3 тысяч человек, а еще 30 тысяч были травмированы. Среди наиболее распространенных причин аварий – нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение разрешенной скорости и вождение навеселе. Поэтому создавать безопасные условия для пересечения перекрестков для пешеходов очень важно: проектировать продуманные переходы, устанавливать защитные столбики по краю тротуаров. Если только благодаря этому нам удастся уменьшить количество аварий, то представьте сколько жизней это может спасти”, – подчеркнул он.

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Практика с косыми пешеходными переходами сегодня встречается в Бельгии, Германии, Франции, Нидерландах и других странах. По подсчетам экспертов, только благодаря их использованию риск аварий на дорогах уменьшается до 10%.

Проект изменений в ГСН сейчас разрабатывается ГП "ГосдорНДИ".

Парцхаладзе также напомнил, что в действующих нормах (ДБН “Улицы и дороги населенных пунктов”) уже введен ряд важных изменений для повышения безопасности на дорогах в населенных пунктах, в частности:

обязательное устройство островков безопасности на нерегулируемых переходах с 4-мя и более полосами движения;

возможность сужения ширины полосы на дорогах до 3-3,5 м в зависимости от назначения дорог;

обязательное устройство металлических столбиков на остановках общественного транспорта.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

Напомним, что в Кировоградской области дороги ремонтируют старым асфальтом.