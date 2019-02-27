КП "Центр организации дорожного движения города Киева" начало использовать стандартизированные временные ограждения.

Такое решение предоставит всем участникам дорожного движения четкое понимание того, что на данном участке коммунальным предприятием проводятся дорожные работы.

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КП "Центр организации дорожного движения" предоставил 50 секций пластикового ограждения нового стандарта в пользование предприятию ООО "БРК Термотехнолоджи", которое осуществляет работы в "красных линиях" по ул. Антоновича, 40. Плановый срок завершения работ – 5 марта 2019 года, сообщает коммунальное предприятие.

Установленное ограждение – утвержденного архетипа: секции длиной по 2 метра изготовлены из пластика, достаточно легкие, но прочные, оснащены сигнальными фонарями желтого цвета с питанием аккумуляторными батареями и регулировкой яркости с помощью фотоэлементов.

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