В этом поможет электроника автомобиля.

Компания Audi сообщила о внедрении новой технологии под названием “оптимизация скорости для зеленого света” в своих серийных автомобилях. Она поможет сократить время простоя на светофорах.

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Оптимизация скорости для зеленого света (GLOSA) является дополнением к уже существующей системе TLI в автомобилях Audi. Последняя уже в течение двух лет устанавливается на топовые комплектации автомобилей немецкой марки и позволяет водителям видеть схему расположения светофоров на пути следования и показывает сколько времени осталось до включения зеленого света на следующем.

Новая система GLOSA опирается на данные от инфраструктурной сети, местные ограничения скорости и сотовую связь 4G LTE для расчета оптимальной скорости движения автомобиля, при которой задержка на светофорах будет минимальной.

Сейчас базовую систему TLI можно встретить только в седане A4 и внедорожнике Q7, однако начиная с 2019 года, она будет устанавливаться на все автомобили марки, за исключением хэтчбека A3, купе TT и суперкара R8, причем сразу в улучшенном виде с расширенными возможностями GLOSA.

Интересно, что почти одновременно с Audi появление таких систем в серийных машинах этого года анонсировали также компании Ford и родственный Ауди Volkswagen.

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