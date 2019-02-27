У цьому допоможе електроніка автомобіля.

Компанія Audi повідомила про впровадження нової технології під назвою “оптимізація швидкості для зеленого світла” у своїх серійних автомобілях. Вона допоможе скоротити час простою на світлофорах.

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Оптимізація швидкості для зеленого світла (GLOSA) є доповненням до вже існуючої системи TLI у автомобілях Audi. Остання вже протягом двох років встановлюється на топові комплектації автомобілів німецької марки і дозволяє водіям бачити схему розташування світлофорів на шляху прямування та показує скільки часу залишилось до увімкнення зеленого світла на наступному.

Нова система GLOSA спирається на данні від інфраструктурної мережі, місцеві обмеження швидкості та стільниковий зв'язок 4G LTE для розрахунку оптимальної швидкості руху автомобіля, при якій затримка на світлофорах буде мінімальною.

Наразі базову систему TLI можна зустріти лише у седані A4 та позашляховику Q7, однак починаючи з 2019 року, вона встановлюватиметься на усі автомобілі марки, за винятком хетчбека A3, купе TT і суперкара R8, причому одразу у поліпшеному вигляді з розширеними можливостями GLOSA.

Цікаво, що майже одночасно з Audi появу таких систем у серійних машинах цього року анонсували також компанії Ford і споріднений з Ауді Volkswagen.

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