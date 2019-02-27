КП "Центр організації дорожнього руху міста Києва" почало використовувати стандартизовані тимчасові огорожі.

Таке рішення надасть усім учасникам дорожнього руху чітке розуміння того, що на даній ділянці комунальним підприємством проводяться дорожні роботи.

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КП “Центр організації дорожнього руху” надало 50 секцій пластикового огородження нового стандарту у користування підприємству ТОВ “БРК Термотехнолоджі”, яке здійснює роботи у “червоних лініях” по вул.Антоновича, 40. Плановий термін завершення робіт – 5 березня 2019 року, повідомляє комунальне підприємство.

Встановлене огородження – затвердженого архетипу: секції довжиною по 2 метри виготовлені з пластику, є досить легкими, але міцними, оснащені сигнальними ліхтарями жовтого кольору з живленням акумуляторними батареями та регулюванням яскравості за допомогою фотоелементів.

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