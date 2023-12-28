Сразу две партии пожарно-спасательных автомобилей прибыли в Украину из разных уголков планеты: Киев и Днепропетровщина получили новогодние подарки от Германии и Кореи.

В первом случае восемь машин спецназначения стоимостью более миллиона долларов поступили в Днепропетровскую область. В этой партии прибыли аварийно-спасательные, пожарные машины и одна карета медицинской помощи. Вся техника в полной комплектации.

После дальнего перегона из порта в Польше в Днепр она на месте пройдет сервисные обслуживания и отправится на госрегистрацию в Сервисный центр.

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Вся техника на шасси Daewoo, кроме скорой помощи. Еще шесть месяцев назад этот транспорт стоял на дежурстве в спасательной службе Сеула, столицы Республики Кореи. Как отметили специалисты, автомобили имеют незначительный пробег и практически полный рабочий ресурс. В области они усилят автопарк спасательной службы в Никополе, Марганце и Криворожском районе.

По словам начальника ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Юрия Корецкого, прибыло пять пожарных автомобилей с цистернами на три тонны воды, два аварийно-спасательных автомобиля с крано-манипуляторными установками на заднем свесе и карета скорой. Чтобы доставить эти авто в область, понадобилось шесть месяцев работы.

Доставку в Польшу оплатило Посольство Украины в Республике Корея, а оттуда в Украину – спонсоры Днепропетровщины.



Вторую партию техники, из немецкого Лейпцига получил Киев. В столицу прибыло 5 новых пожарно-спасательных автомобилей, из которых две единицы на шасси Renault Kerax с колесной формулой 6х6, две машины МАN (4х4) оснащены современными системами пеногашения и одна машина Iveco повышенной проходимости с колесной формулой 6х6.

Вся техника с нулевым пробегом, не считая перегон с польского завода Mito Truck, где эти автомобили изготовили. Оплату заказа осуществило Министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

Кроме этого, в этой же партии Берлин передал Киеву три мусоровоза Mercedes Econic, имеющих современную систему сбора, трамбовки мусора для вывоза твердых бытовых отходов на полигон.