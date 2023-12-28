Відразу дві партії пожежно-рятувальних автомобілів прибули в Україну з різних куточків планети: Київ та Дніпропетровщина отримали новорічні подарунки від Німеччини та Кореї.

У першому випадку вісім машин спецпризначення вартістю у понад мільйон доларів надійшли в Дніпропетровську область. У цій партії прибули аварійно-рятувальні, пожежні машини та одна карета медичної допомоги. Уся техніка в повній комплектації.

Після далекого перегону з порту в Польщі до Дніпра вона на місці пройде сервісні обслуговування і відправиться на держреєстрацію у Сервісний центр.

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Вся техніка на шасі Daewoo, окрім швидкої допомоги. Ще шість місяців тому цей транспорт стояв на чергуванні в рятувальній службі Сеула, столиці Республіки Кореї. Як зазначили спеціалісти, автомобілі мають незначний пробіг і практично повний робочий ресурс. В області вони підсилять автопарк рятувальної служби у Нікополі, Марганці та Криворізькому районі.

За словами начальника ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Юрія Корецького, прибуло п’ять пожежних автомобілів з цистернами на три тони води, два аварійно-рятувальні автомобілі з крано-маніпуляторними установками на задньому звісі та карета швидкої. Щоб доправити ці авто до області, знадобилося шість місяців роботи.

Доставку до Польщі сплатило Посольство України в Республіці Корея, а звідти до України – спонсори Дніпропетровщини.



Другу партію техніки, з німецького Лейпцига отримав Київ. До столиці прибуло 5 нових пожежно-рятувальних автомобілів, з яких дві одиниці на шасі Renault Kerax із колісною формулою 6х6, дві машини МАN (4х4), оснащені сучасними системами піногасіння та одна автівка Iveco підвищеної прохідності з колісною формулою 6х6.

Уся техніка з нульовим пробігом, не враховуючи перегін з польського заводу Mito Truck, де ці автомобілі виготовили. Оплату замовлення здійснило Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини.

Окрім цього, у цій же партії Берлін передав Києву три сміттєвози Mercedes Econic, що мають сучасну систему збирання, трамбування сміття для вивезення твердих побутових відходів на полігон.