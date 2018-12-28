Автомобиль экстренной медицинской помощи, согласно действующим нормативам, должен прибыть к месту вызова через 10 минут после вызова в городе, и в пределах 20 минут – в сельской местности.

Однако, как указано в пояснительной записке к только что зарегистрированному в Верховной Раде законопроекту №9447, эта норма почти никогда не выполняется. Причина – автомобильные пробки.

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Решить эту проблему авторы документа предлагают путем установки в каждый автомобиль "скорой" видеорегистратора, который будет фиксировать нарушения правил водителями. Речь идет прежде всего о непредоставлении приоритетного проезда спецтранспорту бригад экстренной медпомощи. Такое требование, в дополнение к нынешнему "не создавать помех для проезда автомобилей скорой медицинской помощи", предложено включить в закон "О дорожном движении".

Также предложено внести ясность относительно того, при каких именно обстоятельствах непредоставление преимущества "скорой" будет считаться нарушением. Автомобиль экстренной медицинской помощи должен быть оборудован проблесковыми маячками синего цвета, и они должны быть включены, а вместе с ними должен звучать сигнал сирены. Только в таком случае возникнет обязанность водителей предоставлять приоритетный проезд "скорой".

Что касается штрафов: нарушение упомянутого требования обойдется в 425 гривен, а также будет списано 50 штрафных баллов (когда/или если заработает система автофиксации нарушений). Постановление будет будет составляться без присутствия нарушителя, а ответственность будут возлагать на владельца автомобиля или "надлежащего пользователя". Если авто принадлежит фирме, постановление будет адресовано руководителю предприятия, а в случае фиксирования нарушения на машине с иностранной регистрацией будет отвечать тот, кто этот автомобиль ввозил в Украину.

Сейчас законопроект №9447 имеет статус "зарегистрирован в ВР". Документ передан на рассмотрение в профильные комитеты.