Автомобіль екстреної медичної допомоги, згідно з дійсними нормативами, повинен прибути до місця виклику через 10 хвилин після виклику в місті, та в межах 20 хвилин — у сільській місцевості.

Проте, як зазначено у пояснювальній записці до щойно зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту №9447, ця норма майже ніколи не виконується. Причина – автомобільні затори.

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Вирішити цю проблему автори документа пропонують шляхом встановлення у кожен автомобіль "швидкої" відеореєстратора, який фіксуватиме порушення правил водіями. Йдеться, насамперед, про ненадання пріоритетного проїзду спецтранспорту бригад екстреної меддопомоги. Таку вимогу, на доповнення до нинішньої "не створювати перешкод для проїзду автомобілів швидкої медичної допомоги", запропоновано включити в закон "Про дорожній рух".

Також запропоновано внести ясність щодо того, за яких саме обставин ненадання переваги "швидкій" вважатиметься за порушення. Автомобіль екстреної медичної допомоги повинен бути обладнаний проблисковими маячками синього кольору, і вони мають бути увімкнені, а разом із ними повинен звучати сигнал сирени. Лише в такому випадку виникатиме обов’язок водіїв надавати пріоритетний проїзд "швидкій".

Щодо штрафів: порушення згаданої вимоги обійдеться у 425 гривень, а також буде списано 50 штрафних балів (коли - чи якщо - запрацює система автофіксації порушень). Постанова складатиметься без присутності порушника, а відповідальність покладатимуть на власника автомобіля або "належного користувача". Якщо авто належить фірмі, постанова буде адресована керівнику підприємства, а в разі фіксування порушення машиною з іноземною реєстрацією відповідатиме той, хто цей автомобіль ввозив в Україну.

Зараз законопроект №9447 має статус "зареєстрований у ВР". Документ переданий на розгляд у профільні комітети.