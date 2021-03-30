На крыше у электрокара размещено 7,5 квадратных метров солнечных панелей для зарядки батарей на ходу.

Теперь имеем дело лишь с реалистичными рендерами от очередного калифорнийского стартапа Humble Motors – буквально "Скромные машины".

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Humble Motors обещает своему первенцу ежедневный пробег на чистой и бесплатной электроэнергии от солнечных панелей на расстояние от 16 и 96 километров. Крыша Humble One покрывает 7,5 метров светочувствительных панелей, которые будут заряжать батарею прямо на ходу, вообще лишая владельцев от необходимости использования каких-либо зарядных устройств, ведь большинство автомобилистов преодолевают не более 50 километров в день.

Автопроизводитель обещает солидный запас мощности в 1020 лошадиных сил, которые распределяются на 1814 килограммов собственного веса. Аккумулятор и солнечные панели вместе должны обеспечивать пробег более 800 километров. Вишенка на торте – ускорение от 0 до 100 километров в час лучше, чем у самой быстрой Тесла Model S Plaid – 1,99 секунды.

Humble Motors заявляет, что уже продано машин более чем на 20 миллионов долларов США по цене 109 тысяч долларов, без учета налогов и льгот. Компания заявляет, что планирует начать производство в начале 2024 года.

Фото: концепт Humble One / Humble Motors