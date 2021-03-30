На даху в електрокара розміщено 7,5 квадратних метрів сонячних панелей для зарядки батарей на ходу.

Наразі маємо справу лише з реалістичними рендерами від чергового каліфорнійського стартапу Humble Motors – буквально “Скромні машини”.

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Humble Motors обіцяє своєму первістку щоденний пробіг на чистій і безкоштовній електроенергії від сонячних панелей на відстань від 16 і 96 кілометрів. Дах Humble One вкриває 7,5 метрів світлочутливих панелей, які заповнюватимуть батарею просто на ходу, взагалі позбавляючи власників необхідності використання будь-яких зарядних пристроїв, адже більшість автомобілістів долають не більше 50 кілометрів на день.

Автовиробник обіцяє солідний запас потужності у 1020 кінських сил, які розподіляються на 1814 кілограмів власної маси. Акумулятор та сонячні панелі разом повинні забезпечувати пробіг більше 800 кілометрів. Вишенька на торті – прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину краще, ніж у найшвидшої Тесла Model S Plaid – 1,99 секунди.

Humble Motors заявляє, що вже продано машин більш як на 20 мільйонів доларів США за ціною 109 000 доларів, без урахування податків та пільг. Компанія заявляє, що планує розпочати виробництво на початку 2024 року.

Фото: концепт Humble One / Humble Motors