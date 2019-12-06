Художнику понадобилось два года на подготовку этой инсталляции. И немало средств.

Художник Леандро Эрлих использовал 330 тонн песка, для создания масштабной арт-инсталляции на пляже Майами-Бич во Флориде.

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66 автомобилей выстроились вдоль побережья, застряв в песчаной пробке, по крайней мере до 15 декабря, пока будет длиться показ на Линкольн-роуд.

Инсталляция предназначена для того, чтобы предложить будущую реликвию, наподобие современной Помпеи, и намекает на неустойчивое положение Флориды на большом универсальном полотне, касаясь климатического кризиса и повышения уровня моря.

Фото: дорожный затор на пляже Маями-бич / Autoblog

На создание арт-объекта было потрачено более миллиона долларов, 300 тысяч из них заплатил город, собрав средства на благотворительных мероприятиях и от спонсоров.

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