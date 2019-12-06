Митцю знадобилось два роки на підготовку цієї інсталяції. І чимало коштів.

Художник Леандро Ерліх використав 330 тонн піску, для створення масштабної арт-інсталяції на пляжі Маямі-біч у Флориді.

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66 автомобілів вишикувались уздовж узбережжя, застрягнувши у пісчаному заторі, принаймні до 15 грудня, поки триватиме показ на Лінкольн роуд.

Інсталяція призначена для того, щоб запропонувати майбутню реліквію, подібну сучасній Помпеї, і натякає на хитке положення Флориди на великому універсальному полотні, торкаючись кліматичної кризи і підвищення рівня моря.

Фото: дорожній затор на пляжі Маямі-біч / Autoblog

На створення арт-об’єкту було витрачено більше мільйона доларів, 300 тисяч з них заплатило місто, зібравши кошти на благодійних заходах та від спонсорів.

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