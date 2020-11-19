В Украине американский электрокар первого поколения довольно популярен на вторичном рынке. Популярнее даже европейского аналога Opel Ampera-e.

Пара кадров с автомобильного видеорегистратора позволяет бросить первый взгляд на новое поколение Chevrolet Bolt. Несмотря на низкое качество изображения, можно заметить сходство с дизайном китайских моделей марки Buick, под которой концерн General Motors представлен в КНР.

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Очень тонкая светодиодная подпись, трапециевидная фальшрешетка и черные акценты, соединяющие боковины и бампер.

Фото: Chevrolet Bolt / Autoevolution

Выглядит автомобиль достаточно похожим на китайские электрокары Buick Velite 6 и Velite 7 – универсал и кроссовер. А широкие темные полосы отсылают к гибриду Opel Ampera, построенного на основе Chevrolet Volt. В свое время присутствие на рынке гибрида и электрокара, названия которых отличались лишь одной буквой (Volt и Bolt), вызвало путаницу, поэтому будем надеяться, что Chevrolet не собирается повторять эту ошибку с электрическими хэтчбеком и кроссовером, что разрабатываются под именем Bolt.

Фото: Buick Velite та Opel Ampera

Официальный тизер от производителя дает возможность взглянуть на интерьер с новой информационно-развлекательной системой. Хэтчбек Bolt EV и кроссовер Bolt EUV 2022 модельного года получат так называемый Power Flow Screen, разработанный, чтобы помочь водителям понять, что делают электродвигатель и аккумулятор в режиме реального времени. Autoevolution сообщает, что в Bolt 2022 будет аккумулятор такого же типа, как в современных моделях с запасом хода в 417 километров на одном заряде.



Фото: неофициальный рендер кроссовера Bolt / Motor1

Говоря о литий-ионном блоке, стоит отметить, что более 68 тысяч автомобилей отзывают из-за риска возгорания аккумулятора. Chevrolet не решает эту проблему, а владельцам рекомендует заряжать батареи максимум на 90 процентов, чтобы предотвратить перегрев. У новых моделей с батареей на 66 кВт-ч нет такой проблемы, поскольку химический состав их аккумуляторов несколько другой.