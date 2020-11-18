Французское издание L'Argus сообщает, что так называемый Grand Duster таки попал в производственные планы Dacia/Renault и теперь уже в работе под кодовым названием Project RJI.

Семиместный кроссовер с ДНК Duster планируют выпускать в Питешти в Румынии с октября 2021 года, сообщает L'Argus. Официального подтверждения от производителя пока не поступало.

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В прошлом году внедорожники составляли 38,3% от общего рынка новых авто в Европе, что стало новым рекордом для данного сегмента. Volkswagen Tiguan, Renault Captur и Dacia Duster финишировали на трех верхних позициях этого сегмента. Спрос на вместительные машины постоянно возрастал до такой степени, что Dacia не может больше держаться в стороне.

По данным L'Argus, длина будущего кроссовера – примерно 4,5 метра. Также сообщается, что так называемый Grand Duster "разработан на платформе CMF-B совершенно нового Sandero". Французское издание также настаивает на том, что 12-вольтовая мягкая гибридизация в планах производителя – речь идет об агрегате 1.3 TCe. Кроме того, полноценный гибрид с силовым агрегатом от Renault Clio E-Tech также в планах.

Учитывая, что Duster следующего поколения, скорее всего, собирается избавиться от полного привода, Grand Duster также может быть только переднеприводным.

Фото: авторский рендер семиместного кроссовера Dacia / Kleber Silva / Behance