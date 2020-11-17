Минивэн Toyota Proace Verso, схож с французскими моделями от Peugeot и Citroen и немецким фургончиком Opel, теперь имеет полностью электрическую версию.

Toyota расширила свою линейку электромобилей, представив Proace Verso Electric. В продаже новинка появится уже в этом месяце, а машины покупатели начнут получать в марте следующего года.

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Proace Verso Electric будет доступна в трех длинах кузова и четырех исполнениях, называются Combi Shuttle, Family и VIP, вмещающие от 5 до 9 человек на борту.

Аккумуляторная батарея минивэна, размещена под полом, имеет мощность в 50 кВт-ч и обеспечивает пробег до 230 км при полном заряде в цикле WLTP. Опционная батарея на 75 кВт-ч позволяет преодолевать до 330 км. Оба варианта аккумуляторов обеспечивают двигатель мощностью 136 лошадиных сил и 260 Нм. Максимальная скорость электрокара ограничена 130 км / ч.

Все версии минивэна оснащены стандартным зарядным устройством мощностью 7,4 кВт-ч, которое за дополнительную плату можно модернизировать до 11 кВт-ч. Аккумулятор мощностью 50 кВт-ч можно зарядить примерно за 30 минут на зарядной станции мощностью 100 кВт, тогда как блок на 75 кВт-ч заряжается примерно 45 минут.

В зависимости от спецификации, объем нагрузки варьируется от 280, 640 до 1060 литров, при наличии всех сидений на месте. Грузоподъемность с прицепом составляет 1 тонну с 50-процентной загрузкой.

Такие вещи, как подогрев сидений, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровое радио, интеграция смартфона, бесключевой доступ, электрический стояночный тормоз, автоматическая сборка зеркал и другие являются стандартными, в то время как сат-навигация и автоматический кондиционер – опционные.

Автомобиль оснащен новейшим комплексом Toyota Safety Sense с такими функциями, как предупреждение о выезде из полосы движения, система предварительного столкновения с функцией обнаружения пешеходов, система помощи при дорожных знаках, автоматическое ближний свет и круиз-контроль. Система мониторинга слепых зон, 180-градусная камера заднего вида, а также передние и задние датчики парковки будут предлагаться для более дорогих комплектаций.

Фото: Toyota Proace Verso Electric / Toyota