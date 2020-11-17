Мінівен Toyota Proace Verso, споріднений з французькими моделями від Peugeot та Citroen і німецьким фургончиком Opel, тепер має повністю електричну версію.

Toyota розширила свою лінійку електромобілів, представивши Proace Verso Electric. У продажу новинка з’явиться вже цього місяця, а машини покупці почнуть отримувати у березні наступного року.

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Proace Verso Electric буде доступна у трьох довжинах кузова та чотирьох виконаннях, що називаються Combi, Shuttle, Family та VIP, вміщуючи від 5 до 9 осіб на борту.

Акумуляторна батарея мінівена, розміщена під підлогою, має потужність у 50 кВт-год і забезпечує пробіг до 230 км при повному заряді в циклі WLTP. Опційна батарея на 75 кВт-год дозволяє долати до 330 км. Обидва варіанти акумуляторів забезпечують двигун потужністю 136 кінських сил та 260 Нм. Максимальна швидкість електрокара обмежена 130 км/год.

Всі версії мінівена оснащені стандартним зарядним пристроєм потужністю 7,4 кВт-год, який за додаткову плату можна модернізувати до 11 кВт-год. Акумулятор потужністю 50 кВт-год можна зарядити приблизно за 30 хвилин на зарядній станції потужністю 100 кВт, тоді як блок на 75 кВт-год заряджається приблизно 45 хвилин.

Залежно від специфікації, об'єм навантаження варіюється від 280, 640 до 1060 літрів, при наявності всіх сидінь на місці. Вантажопідйомність із причепом становить 1 тонну із 50-відсотковою навантаженістю.

Такі речі, як підігрів сидінь, інформаційно-розважальна система з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, цифрове радіо, інтеграція смартфона, безключовий доступ, електричне стоянкове гальмо, автоматичне складання дзеркал та інші є стандартними, в той час як сат-навігація та автоматичний кондиціонер – опційні.

Автомобіль оснащений найновішим комплексом Toyota Safety Sense з такими функціями, як попередження про виїзд із смуги руху, система попереднього зіткнення з функцією виявлення пішоходів, система допомоги при дорожніх знаках, автоматичне ближнє світло та круїз-контроль. Система моніторингу сліпих зон, 180-градусна камера заднього виду, а також передні та задні датчики паркування пропонуватимуться для дорожчих комплектацій.

Фото: Toyota Proace Verso Electric / Toyota