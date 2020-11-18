Французьке видання L’Argus повідоиляє, що так званий Grand Duster таки потрапив до виробничих планів Dacia/Renault і наразі вже в роботі під кодовою назвою Project RJI.

Семимісний кросовер з ДНК Duster планують випускати у Пітешті в Румунії з жовтня 2021 року, повідомляє L’Argus. Офіційного підтвердження від виробника поки не надходило.

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Торік позашляховики становили 38,3% від загального ринку нових авто у Європі, що стало новим рекордом для цього сегменту. Volkswagen Tiguan, Renault Captur та Dacia Duster фінішували на трьох верхніх позиціях цього сегменту. Попит на місткі машини постійно зростав до такої міри, що Dacia не може більше триматися в стороні.

За даними L’Argus, довжина майбутнього кросовера – приблизно 4,5 метра. Також повідомляється, що так званий Grand Duster “розроблений на платформі CMF-B абсолютно нового Sandero”. Французьке видання також наполягає на тому, що 12-вольтова м'яка гібридизація є у планах виробника – мова йде про агрегат 1.3 TCe. Крім того, повноцінний гібрид з силовим агрегатом від Renault Clio E-Tech також у планах.

Враховуючи, що Duster наступного покоління, швидше за все, збирається позбутись повного приводу, Grand Duster також може бути лише передньопривідним.



Фото: авторський рендер семимісного кросовера Dacia / Kleber Silva / Behance