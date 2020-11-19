В Україні американський електрокар першого покоління досить популярний на вторинному ринку. Популярніший навіть за європейський аналог Opel Ampera-e.

Пара кадрів з автомобільного відеореєстратора дає змогу кинути перший погляд на нове покоління Chevrolet Bolt. Незважаючи на низьку якість зображення, можна помітити схожість з дизайном китайських моделей марки Buick, під якою концерн General Motors представлений у КНР.

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Дуже тонкий світлодіодний підпис, трапецієподібна фальшрешітка і чорні акценти, що сполучають боковини та бампер.

Фото: Chevrolet Bolt / Autoevolution

Виглядає автомобіль досить схожим на китайські електрокари Buick Velite 6 та Velite 7 – універсал та кросовер. А широкі темні смуги відсилають до гібрида Opel Ampera, збудованого на основі Chevrolet Volt. Свого часу присутність на ринку гібрида та електрокара, назви яких відрізнялись лише однією літерою (Volt та Bolt), викликала плутанину, тож сподіватимемось, Chevrolet не збирається повторювати цю помилку з електричними хетчбеком та кросовером, що саме розробляються під іменем Bolt.

Фото: Buick Velite та Opel Ampera

Офіційний тізер від виробника дає можливість поглянути на інтер’єр з новою інформаційно-розважальною системою. Хетчбек Bolt EV та кросовер Bolt EUV 2022 модельного року отримають так званий Power Flow Screen, розроблений, щоб допомогти водіям зрозуміти, що роблять електродвигун та акумулятор у режимі реального часу. Autoevolution повідомляє, що у Bolt 2022 буде акумулятор такого ж типу, у сучасних моделей з запасом ходу в 417 кілометрів на одному заряді.



Фото: неофіційний рендер кросовера Bolt / Motor1

Говорячи про літій-іонний блок, варто зазначити, що понад 68 тисяч автомобілів відкликають через ризик загоряння акумулятора. Chevrolet не вирішує цю проблему, а власникам рекомендує заряджати батареї максимум на 90 відсотків, щоб запобігти перегріванню. Нові моделі з батареєю на 66 кВт-год не мають такої проблеми, оскільки хімічний склад їх акумуляторів дещо інший.