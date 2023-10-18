По информации из близких к разработчикам источников, обновленный Rivian R1 поступит в 2024 году с новой комплектацией Ascent на 1000 л.с. да еще и с коренными изменениями в силовом агрегате.

Скорее всего, новый топовый Rivian будет выдавать на-гора такую мощность только двумя двигателями вместо четырех. Однако силовой потенциал не упадет, а наоборот – вырастет. В новой версии Ascent мощность поднимется за отметку в 1000 л. (1014 л.с./746 кВт) с нынешних 835 л.с. (847 л.с./623 кВт).

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Один из свидетелей тест-драйва на платформе Rivian Forums сообщил, что в ходе испытаний новой мощности было достаточно, чтобы поднять передние колеса над землей. Напомним, это произошло при двух электродвигателях, а не с комплектом из четырех моторов, стоящих на нынешних R1T и R1S. Совершенно ясно, что дальнейшая судьба квадромоторных машин в линейке будущего уже под вопросом.

Электрический пикап R1T от Rivian существует только с 2021 года, а внедорожник R1S с 2022 года, но с приходом обновленной модели их могут снять с производства. Фото: Rivian

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Некоторые эксперты склоняются к мнению, что Rivian намеренно будет производить все свои транспортные средства с двигателем на каждой оси и увеличил производительность с помощью программного обеспечения. Это, несомненно, рентабельнее по отношению к транспортным средствам с четырехмоторной трансмиссией. Однако о ценовом диапазоне между нынешними и будущими моделями Rivian дипломатически умолчал. Очевидно, стоимость будет озвучена уже в следующем году.