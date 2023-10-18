За інформацією з близьких до розробників джерел, оновлений Rivian R1 надійде у 2024 році з новою комплектацією Ascent на 1000 к.с. та ще й з корінними змінами у силовому агрегаті..

Найімовірніше, що новий топовий Rivian видаватиме на-гора таку потужність лише двома двигунами замість чотирьох. Однак силовий потенціал не впаде, а навпаки – зросте. У новій версії Ascent потужність підніметься за позначку у 1000 к.с. (1014 к.с. / 746 кВт) з нинішніх 835 к.с. (847 к.с. / 623 кВт).

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Один зі свідків тест-драйву на платформі Rivian Forums повідомив, що під час випробувань нової потужності було достатньо, щоб підняти передні колеса над землею. Нагадаємо, це сталося при двох електродвигунах, а не з комплектом із чотирьох моторів, що стоять на нинішніх R1T і R1S. Цілком зрозуміло, що подальша доля квадромоторних машин в лінійці майбутнього уже під сумнівом.

Електричний пікап R1T від Rivian існує лише з 2021 року, а позашляховик R1S — з 2022 року, але з приходом оновленої моделі їх можуть зняти з виробництва. Фото: Rivian

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Деякі експерти схиляються до думки, що Rivian навмисне вирішив виробляти всі свої транспортні засоби з двигуном на кожній осі та збільшив продуктивність за допомогою програмного забезпечення. Це, безсумнівно, рентабельніше відносно транспортних засобів з чотиримоторною трансмісією. Однак про ціновий діапазон між теперішніми та майбутніми моделями Rivian дипломатично змовчав. Вочевидь, вартість буде озвучено вже у наступному році.