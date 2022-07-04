Словацкие военные хотят получить новейшую боевую машину пехоты, на которую можно установить активную защиту и "модульное" вооружение.

Правительство Словакии приняло решение закупить 152 боевые машины пехоты CV90 Mk IV производства корпорации BAE Systems. Об этом в интервью Defence24 заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Словакия купит новые боевые машины пехоты, чтобы заменить 148 единиц БМП-1 и 91 БМП-2 еще советского образца. Передадут ли их Украине пока неизвестно.

Кстати технические характеристики словацкой гаубицы Zuzana

Главные особенности гусеничных БМП типа CV90 модификации Mk IV – новая силовая установка Scania мощностью 1000 лошадиных сил, обновленная трансмиссия, боевая масса увеличена до 37 тонн; бортовое электронное оборудование архитектуры NGVA 4-го поколения может работать с 3D-картами и шлемами дополненной реальности.

Кроме того, интегрирована система активной защиты израильского производства Iron Fist, а башня допускает установку нескольких типов вооружения по “модульному” принципу – автоматические пушки калибров 30 мм, 35 ​​мм, 40 мм и 50 мм, пулеметы разных калибров и пусковые установки для управляемых ракет Spike -LR2.

Когда словацкую армию пополнят все 152 боевые машины пехоты CV90 Mk IV, пока неизвестно.