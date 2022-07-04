Словацькі військові хочуть отримати новітню бойову машину піхоти, на яку можна встановити активний захист та “модульне” озброєння.

Уряд Словаччини прийняв рішення закупити 152 бойові машини піхоти CV90 Mk IV виробництва корпорації BAE Systems. Про це в інтерв’ю Defence24 заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Словаччина купить нові бойові машини піхоти, щоб замінити 148 одиниць БМП-1 та 91 БМП-2 ще радянського зразка. Чи передадуть їх Україні, поки що невідомо.

До речі технічні характеристики словацької гаубиці Zuzana

Головні особливості гусеничних БМП типу CV90 модифікації Mk IV – нова силова установка Scania потужністю 1000 кінських сил, оновлена трансмісія, бойова маса збільшена до 37 тонн; бортове електронне обладнання архітектури NGVA 4-го покоління може працювати з 3D-картами та “шоломами доповненої реальності”.

Окрім того, інтегровано систему активного захисту ізраїльського виробництва Iron Fist, а башта допускає установку декількох типів озброєння за “модульним” принципом – автоматичні гармати калібрів 30 мм, 35 мм, 40 мм та 50 мм, кулемети різних калібрів та пускові установки для керованих ракет Spike-LR2.

Коли словацьку армію поповнять усі 152 бойові машини піхоти CV90 Mk IV, поки що невідомо.