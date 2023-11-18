Компания Domino's вскоре приступит к выпуску ярких электрических велосипедов со встроенной духовкой/печью для пиццы, приближающей к заказчику саму пиццерию.

Мировая сеть пиццерий американской компании Domino's Pizza объявила, что "смело идет туда, куда раньше не входила ни одна пиццерийная компания".

Этот велосипед для доставки построен на традиционной раме электрического велосипеда, но задняя часть этого транспортного средства получила духовку с вентилятором. Разработчики говорят, что эта печь была "квалифицированно сконструирована, чтобы обеспечить горячую, плавную и безопасную езду для драгоценного груза пиццы".

Читайте также Велосипеды постепенно вытесняют автомобили: где это происходит

Здесь стоят 20-дюймовые шины, есть широкая подставка для задних колес, обеспечивающая стабильную парковку немного массивной для велосипеда духовки. Вообще, для целостной доставки заказчику пиццы в товарном виде сделано очень много интересных внедрений. Чтобы приготовленный продукт не пострадал в пути, велосипед снабдили "стабилизационной подвеской космической эры".

Такое инновационное дополнение в конструкцию байка уменьшает перегрузку на невероятные 67 процентов, а шанс турбулентности для пиццы равен нулю – она прибудет к двери заказчика точно такой, какой она вышла из печи в пиццерии и даже с такой же температурой.

Перед тем, как новая модель шины пойдет в производство, ее тщательно тестируют. Шины Continental испытывают на полигонах всего мира, включая Contidrom – собственную трассу компании вблизи Ганновера. В составе Contidrom есть первая в мире полностью автоматизированная система тестирования шин AIBA, где испытания производятся круглогодично на мокрой и сухой дороге. Рекламная информация

Электрические велосипеды с такими духовками только на этапе концепции, но вскоре они должны выйти на мировой рынок. Фото: Domino's

Привлекает также ходовой велосипед. Колесные диски (обода) получили люминесцентное покрытие с набором питающихся от движения ламп и подзаряжающих батарею. Массивная коробка духовки для пиццы также светится.