Компанія Domino's невдовзі розпочне випуск яскравих електричних велосипедів із вбудованою духовкою/піччю для піци, що наближує до замовника саму піцерію.

Світова мережа піцерій американської компанії Domino's Pizza оголосила, що "сміливо йде туди, куди раніше не заходила жодна піцерійна компанія".

Цей велосипед для доставки побудований на традиційній рамі електричного велосипеда, але задня частина цього транспортного засобу отримала духовку для піци з вентилятором. Розробники кажуть, що ця піч була "кваліфіковано сконструйована, щоб забезпечити найгарячішу, найплавнішу та найбезпечнішу їзду для дорогоцінного вантажу піци".

Читайте також Велосипеди поступово витісняють автомобілі: де це відбувається

Тут стоять 20-дюймові шини, є широка підставка для задніх коліс, що забезпечую стабільне паркування дещо масивної для велосипеда духовки. Взагалі, для цілісного доставлення замовнику піци в товарному вигляді зроблено дуже багато цікавих впроваджень. Аби приготовлений продукт не постраждав у дорозі, велосипед забезпечили "стабілізаційною підвіскою космічної ери".

Таке інноваційне доповнення в конструкцію байка зменшує перевантаження на неймовірні 67 відсотків, а шанс турбулентності для піци дорівнює нулю – вона прибуде до дверей замовника точно такою, якою вона вийшла з печі у піцерії й навіть з такою ж температурою.

Перед тим, як нова модель шини піде у виробництво, її ретельно тестують. Шини Continental випробовують на полігонах всього світу, включаючи Contidrom – власну трасу компанії поблизу Ганновера. У складі Contidrom є перша у світі повністю автоматизована система тестування шин AIBA, де випробування проводяться цілий рік на мокрій і сухій дорозі. Рекламна інформація

Електричні велосипеди з такими духовками ще тільки на етапі концепції, але невдовзі вони мають вийти на світовий ринок. Фото: Domino's

Приваблює також ходова велосипеда. Колісні диски (ободи) отримали люмінесцентне покриття з набором ламп, що живляться від руху та підзаряджають батарею. Масивна коробка духовки для піци також світиться.