Он разогнался до невероятных 133 километров в час!

Этот сногсшибательный эксперимент лучше не повторять дома. И вообще где угодно.

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Как сообщают китайские СМИ, житель Тайваня Ван Нан с детства мечтал обладать реактивным самолетом, но так и не смог сесть за штурвал. Чтобы осуществить свою детскую мечту, мужчина решил спуститься с небес на землю (извините за каламбур) и почувствовать реактивную тягу в тот образ, который был ему доступен.

Ван потратил более 330 тысяч юаней (почти 12 тысяч долларов) на приобретение и установку на его велосипеде турбореактивного двигателя. Сооружение реактивного велосипеда продолжалось три недели, поскольку перед первой поездкой он должен был убедиться в безопасности. Он даже консультировался с профессором университета, по прочности опоры двигателя.

Велосипед, на который был установлен реактивный двигатель, имеет особо прочную конструкцию с рамой из карбона и алюминия. Он способен возить 200-килограммовых велосипедистов. Также велосипед был оборудован прочными шинами, способными выдержать чрезвычайную скорость и возможные удары.

Вместо надлежащего топливного бака экспериментатор использовал обычную бутылку. Из-за ограниченного объема “бензобака”, горючего хватило лишь на 30 секунд удовольствия. Но этого было достаточно для Ванга, которому удалось достичь скорости в 133 км/ч. Он не упустил шанс снять сумасшедший трюк видео, которое стало популярным на китайских платформах социальных медиа.

Однако его радость была недолгой, так как он вскоре узнал, что его пробная поездка нарушающим многочисленные правила дорожного движения и правопорядка. Поэтому реактивный двигатель был снят с велосипеда.