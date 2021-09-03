Він розігнався до неймовірних 133 кілометрів на годину!

Цей карколомний експеримент краще не повторювати вдома. І взагалі будь-де.

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Як повідомляють китайські ЗМІ, житель Тайваню Ван Нан з дитинства мріяв володіти реактивним літаком, але так і не спромігся сісти за штурвал. Щоб здійснити свою дитячу мрію, чоловік вирішив спуститись з небес на землю (вибачте за каламбур) і відчути реактивну тягу в той спосіб, який був йому доступний.

Ван витратив понад 330 тисяч юанів (майже 12 тисяч доларів) на придбання та встановлення на його велосипеді турбореактивного двигуна. Спорудження реактивного велосипеда тривало три тижні, оскільки перед першою поїздкою він мав переконатися у безпеці. Він навіть консультувався з професором університету, щодо міцності опори двигуна.

Велосипед, на який було встановлено реактивний двигун, має особливо міцну конструкцію з рамою з карбону та алюмінію. Він здатен возити 200-кілограмових велосипедистів. Також велосипед був обладнаний міцними шинами, здатними витримати надзвичайну швидкість та можливі удари.

Замість належного паливного бака експериментатор використав звичайну пляшку. Через обмежений обсяг “бензобаку”, пального вистачило лише на 30 секунд задоволення. Але цього було достатньо для Ванга, якому вдалося досягти швидкості у 133 км/год. Він не впустив шанс зняти божевільний трюк відео, яке стало популярним на китайських платформах соціальних медіа.

Однак його радість була нетривалою, оскільки він незабаром дізнався, що його пробна поїздка порушує численні правила дорожнього руху та правопорядку. Тому реактивний двигун був знятий з велосипеда.