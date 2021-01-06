Это только начало года, а на "премию Дарвина" уже есть главный претендент.

Видео, недавно опубликованное на Reddit, показывает, как Honda Odyssey на трассе буксирует прицеп, на котором стоит большой диван с молодым парнем на нем.

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Клип был снят водителем пикапа, который двигался рядом с прицепом, чтобы показать парня на диване. Очевидно, пассажира на прицепе совсем не волнует, что его жизни угрожает смертельная опасность.

Нелепость этого случая является одной из самых опасных на сегодняшний день. Если парень, который едет на диване, как-то потеряет сцепление, он может легко упасть на дорогу и быть сбитым, а возможно и убитым, другими автомобилистами. Более того, если сам минивэн Honda, который буксирует прицеп, попадет в аварию, он также может получить серьезные травмы или даже хуже.

Видео доступно по ссылке.