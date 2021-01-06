Це лише початок року, а на "премію Дарвіна" вже є головний претендент.

Відео, нещодавно опубліковане на Reddit, показує, як Honda Odyssey на трасі буксирує причіп, на якому стоїть великий диван із молодиком на ньому.

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Кліп був знятий водієм пікапа, який рухався поруч із причепом, щоб показати хлопця на дивані. Очевидно, пасажир у причепі зовсім не переймається тим, що його життю загрожує смертельна небезпека.

Безглуздість цього випадку є одним із найнебезпечніших на сьогоднішній день. Якщо хлопець, який їде на дивані, якось втратить зчеплення, він може легко впасти на дорогу і бути збитим, а можливо і вбитим, іншими автомобілістами. Більше того, якщо сам мінівен Honda, що буксирує причіп, потрапить в аварію, він також може отримати серйозні травми або й гірше.

Відео доступне за посиланням.