В Одессе на одной из АЗС автомобили в течение часа по ошибке заправляли смесью двух видов топлива вместо бензина.

Об этом заявила пресс-служба сети WOG после того, как в социальных сетях пострадавшие водители начали активно обсуждать проблему. Автовладельцы сообщали, что вместо бензина их машины были заправлены дизельным топливом, что вывело машины из строя.

Читайте также: За день топливо подорожало на 10-15 гривен

В пресс-службе признали, что инцидент произошел 19 мая на автозаправочном комплексе в Одессе, по адресу Люстдорфская дорога, 55.

"Произошел досадный инцидент: в результате технического сбоя при отпуске топлива в период с 12:45 до 13:53 ряд автомобилей был ошибочно заправлен смесью двух видов горючего. Сейчас со всеми клиентами, которые могли пострадать в результате этой ситуации, устанавливается контакт. Расходы, связанные с ремонтом из-а проблем с горючим, сеть АЗК WOG компенсирует", – сказано в сообщении.

Владельцев транспортных средств, которые заправляли свои авто в указанный промежуток времени на этом АЗК, просят обратиться в Центр поддержки клиентов.