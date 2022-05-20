В Одесі на одній з АЗС автомобілі протягом години помилково заправляли сумішшю двох видів палива замість бензину.

Про це заявила прес-служба мережі WOG після того, як в соціальних мережах постраждалі водії почали активно обговорювати проблему. Автовласники повідомляли, що замість бензину їхні машини були заправлені дизельним паливом, що вивело автівки з ладу.

Читайте також: За день пальне подорожчало на 10-15 гривень

У прес-службі визнали, що інцидент стався 19 травня на автозаправному комплексі в Одесі, за адресою Люстдорфська дорога, 55.

"Стався прикрий інцидент: в результаті технічного збою при відпуску пального в період з 12:45 до 13:53 ряд автомобілів був помилково заправлений сумішшю двох видів пального. Зараз з усіма клієнтами, які могли постраждати в результаті цієї ситуації, встановлюється контакт. Витрати, пов'язані з ремонтом через проблеми з пальним, мережа АЗК WOG компенсує", - сказано в повідомленні.

Власників транспортних засобів, що заправляли свої авто в зазначений проміжок часу на цьому АЗК, просять звернутися до Центру підтримки клієнтів.