Как известно, автомобили с двигателями внутреннего сгорания часто имеют проблемы с запуском при минусовых температурах. Компания Lexus решила показать, что ее машин это не касается.

Особого интереса необычному эксперименту Lexus придает тот факт, что замораживанию при температуре минус 18 градусов по Цельсию подвергли кабриолет Lexus LC Convertible.

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Роскошному кабрио пришлось провести 12 часов в "Большой климатической палате" на полигоне Миллбрук в английском Бедфордшире при температуре -18 градусов Цельсия.

Чтобы сделать тест еще более экстремальным, автомобиль оставили в термокамере со сложенной крышей. И это еще не все. Прежде чем кабриолет поместили в массивную морозильную камеру, Lexus опрыснул машину водой так, чтобы кузов покрылся ледяной корочкой. Когда водитель сел за руль машины, кабиролет LC все еще был покрыт слоем льда. Надеемся, водитель не простудился на холодном кресле, пока оно не прогрелось.

Профессиональному водителю Полу Свифту было поручено завести кабриолет после 12-часовых пыток, и машина работала безупречно. Начиная с атмосферного двигателя V8 мощностью 457 лошадиных сил и заканчивая основными сиденьями с обогревом, LC показал "отсутствие негативного влияния сильного холода".

Фото: Lexus LC Convertible / Lexus

Видео под названием "Замороженный" показывает, что LC Convertible покоится при температуре значительно ниже нуля перед тем, как отправиться на открытую дорогу без сбоев. Эльза из одноименного мультфильма (Frozen) была бы в восторге. Пол Свифт проехал на замерзшем кабриолете по склонам Миллбрука, и мы можем видеть таяние льда прямо на ходу.

Lexus не демонстрирует, как поднимается четырёхслойная тканевая крыша кабриолета после замораживания, однако со всем остальным, что работает, мы уверены, что гидравлический двигатель, установленный за задними сиденьями, все еще работает. При разработке инженеры испытали кровлю при температуре замерзания и провели 18 тысяч циклов открытия/закрытия, прежде чем система вышла из строя.