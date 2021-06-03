Як відомо, автомобілі з двигунами внутрішнього згорання часто мають проблеми із запуском при мінусових температурах. Компанія Lexus вирішила показати, що їх машин це не стосується.

Особливої цікавості незвичайному експерименту Lexus додає той факт, що заморожуванню при температурі мінус 18 градусів за Цельсієм піддали кабріолет Lexus LC Convertible.

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Розкішному кабріо довелося провести 12 годин у “Великій кліматичній палаті” на полігоні Міллбрук у англійському Бедфордширі при температурі -18 градусів Цельсія.

Щоб зробити тест ще більш екстремальним, автомобіль залишили у термокамері зі складеним дахом. І це ще не все. Перш ніж кабріолет помістили у масивну морозильну камеру, Lexus обприскав машину водою так, щоб кузов вкрився крижаною скоринкою. Коли водій сів за кермо машини, кабіролет LC все ще був вкритий шаром криги. Сподіваємось, водій не застудився на холодному кріслі, поки воно не прогрілось.

Професійному водієві Полу Свіфту було доручено завести кабріолет, після 12-годинних тортур, і машина працювала бездоганно. Починаючи з атмосферного двигуна V8 потужністю 457 кінських сил і закінчуючи основними обігріваними сидіннями, LC показав “відсутність негативного впливу від сильного холоду”.

Фото: Lexus LC Convertible / Lexus

Відео під назвою “Заморожений” показує, що LC Convertible спочиває при температурі значно нижче нуля перед тим, як вирушити на відкриту дорогу без жодних збоїв. Ельза з однойменного мультфільму (Frozen) була б у захваті. Пол Свіфт проїхав на замерзлому кабріолеті схилами Міллбрука і ми можемо бачити танення льоду просто на ходу.

Lexus не демонструє, як піднімається чотиришаровий тканинний дах кабріолета, після заморожування, однак з усім іншим, що працює, ми впевнені, що гідравлічний двигун, встановлений за задніми сидіннями, все ще працює. Під час розробки інженери випробували покрівлю при температурі замерзання і провели 18 000 циклів відкриття/закриття, перш ніж система вийшла з ладу.