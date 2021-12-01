В Киеве утром образовались пробки. В центральную часть города уже стащили силовиков и технику.

Утром 1 декабря на дорогах Киева, в частности в центре, заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском. Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Жилянской, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Нижний Вал, Бассейной.

На правом берегу затруднено движение также по улицам Николая Голего, Ивана Федорова, Крещатик и на Бессарабской площади.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Николая Бажана, Освободителей, Соборности.

Движение на мостах – Дарницком, Патона, Северном – затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдается незначительное усложнение движения транспорта в направлении правого берега.

В патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в столице на:

улице Крещатик;

улице Михайловской;

улице Шелковичной;

улице Лютеранской;

улице Круглоуниверситетской;

улице Архитектора Городецкого;

улице Заньковецкой;

улице Садовой;

улице Институтской;

улице Липской.

Добавим, что в это время с депутатского корпуса сообщают о стягивании силовиков вблизи Верховной Рады. Сегодня там проходят несколько массовых акций. Однако по состоянию на 8:30 в дипкорпусе говорили, что митингующих не увидели.