Президент Украины Владимир Зеленский уже отбыл половину срока, на который он был избран. По этому поводу в пятницу он дал масштабную пресс-конференцию. Говорили там главным образом о политике. Но нас интересует, что изменилось за этот срок именно для автомобилистов.

За последние два с половиной года произошло немало изменений как на автомобильном рынке, так и на дорогах. Не все они прямо связаны с деятельностью Президента напрямую. Большинство из описанных ниже событий произошли во времена Зеленского, но готовились раньше. Зато к некоторым из них он имеет непосредственное отношение.

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Большая стройка

Конечно, благодарить президента за то, что в стране начали строить дороги за средства налогоплательщиков, это все равно, что благодарить банкомат за то, что он выдает зарплату. Но стоит признать, что ни один из предшественников господина Зеленского не занимался инфраструктурными проектами в таком масштабе.

Оппоненты критикуют власть за, мол, большие откаты при строительстве дорог. Однако для автомобилистов появление качественных магистралей – долгожданное и однозначно позитивное событие. А откатами пусть занимаются компетентные органы.

“Права” и “техпаспорт” в Дии

Внедрение электронных документов значительно упростило жизнь водителям. Все документы на автомобиль можно иметь в смартфоне и его же предъявлять полиции или в любом другом государственном учреждении. Негатива от этого нововведения почти нет, ведь кто желает и дальше пользоваться бумажными (пластиковыми) документами – может это делать.

Камеры автофиксации

Камеры автофиксации на украинских дорогах появились во времена Зеленского, хотя законодательная база (конституционность которой до сих пор рассматривается Конституционным Судом) была создана во времена его предшественника. Сам Зеленский, вместе с тогдашним министром МВД Арсеном Аваковым, присутствовал при торжественном запуске системы и очень радовался по этому поводу.

Камеры работают уже полтора года и обошлись налогоплательщикам в более 400 млн грн – именно столько было взыскано с водителей в виде штрафов. Однако к снижению количества аварий установка камер не привела. Напротив, в последнее время аварийность стремительно растет: по официальным данным полиции за 10 месяцев текущего года количество ДТП выросло на 13,9%. Правда, существенно вырос и автопарк в Украине.

Сертификация ГБО

В конце 2019 года под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия (члена команды Зеленского) была введена схема сертификации ГБО. Суть заключается в том, что каждый автовладелец, который хочет узаконить установку газобаллонного оборудования, должен заплатить около 3000 гривен за бумажку под названием “сертификат”. Только с таким “сертификатом” можно “вписать ГБО в техпаспорт”.

Эта схема работает до сих пор и привела лишь к тому, что украинцы узаконивают ГБО только в случае оформления купли-продажи авто. Все остальные просто ездят с незарегистрированным газобаллонным оборудованием.

Взвешивание в движении

Система взвешивания в движении нужна для сохранения только что отремонтированных дорог от перегруженных фур, которые разрушают асфальт. Эта система начала действовать с 1 ноября текущего года. За это время было выписано штрафов на 17 миллионов гривен, но оплачен всего 1 миллион.

Как и в случае с камерами автофиксации, система предусматривает штраф для владельца автомобиля, директора организации, за которой он зарегистрирован, или ответственного пользователя. Конституционность такой схемы тоже вызывает немало вопросов – суды уже начали отменять постановления, скорее всего Конституционный Суд также будет рассматривать этот вопрос.

Растаможка ”евроблях"

Доступная растаможка автомобилей – одно из предвыборных обещаний Президента. Здесь нельзя однозначно сказать, выполнил он ее или нет, ведь растаможивать “евробляхи” начали еще до президентства Зеленского и часто стоимость растаможки была значительно больше, чем стоимость самого автомобиля.

Во времена правления Зеленского был принять закон об упрощенной растаможке, но легализация по этой схеме тоже не была слишком доступной. Сейчас еще можно легализовать автомобиль с помощью участника боевых действий, но в большинстве случаев это невыгодно.

Кроме “евроблях”, стоимость растаможки других авто не изменилась, ведь они дают значительную статью доходов госбюджета. А от них отказываться руководство государства не планирует.

Возвращение техосмотра

Подготовка к возвращению отмененного в 2011 году коррупционного техосмотра идет полным ходом. В полиции уже закупили специальные мобильные лаборатории, которые в теории смогут проверять техническое состояние автомобилей прямо на дорогах. Законодательной базы под эти нововведения еще нет, но полиции это не мешает. По официальной статистике полиции, количество аварий, которые возникают из-за технических неисправностей – менее 1%.

В Мининфраструктуры активно работают над соответствующими законодательными инициативами. Скорее всего техосмотр вернут. Но, как и в случае с сертификацией ГБО и камерами автофиксации, это вряд ли приведет к уменьшению количества аварий. Просто каждый украинский автомобилист будет вынужден ежегодно платить условную “сотню басков” за талон техосмотра. Вряд ли это добавит Зеленскому любви автомобилистов и увеличение рейтинга.