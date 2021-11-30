Президент України Володимир Зеленський вже відбув половину терміну, на який він був обраний. З цього приводу у п’ятницю він дав масштабну прес-конференцію. Говорили там, головним чином про політику. Але нас цікавит,ь що змінилось за цей термін саме для автомобілістів.

За останні два з половиною роки відбулось чимало змін як на автомобільному ринку, так і на дорогах. Не всі вони прямо пов’язані з діяльністю Президента напряму. Більшість з описаних нижче подій відбулись за часів Зеленського, але готувались раніше. Натомість до деяких з них він має безпосереднє відношення.

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Велике будівництво

Звісно, дякувати президенту за те, що в країні почали будувати дороги за кошти платників податків, це усе одно, що дякувати банкомату за те, що він видає зарплатню. Але варто визнати, що жоден з попередників пана Зеленського не займався інфраструктурними проєктами у такому масштабі.

Опоненти критикують владу за, мовляв, великі відкати при будівництві доріг. Однак для автомобілістів поява якісних магістралей – довгоочікувана та однозначно позитивна подія. А відкатами нехай займаються компетентні органи.

“Права” та “техпаспорт” в Дії

Впровадження електронних документів значно спростило життя водіям. Усі документи на автомобіль можна мати у смартфоні і його ж пред’являти поліції або у будь-якій іншій державній установі. Негативу від цього наведення майже нема, адже хто бажає й надалі користуватись паперовими (пластиковими) документами - може це робити.

Камери автофіксації

Камери автофіксації на українських дорогах з’явились за часів Зеленського, хоча законодавча база (конституційність якої досі розглядається Конституційним Судом) була створена за часів його попередника. Сам Зеленський, разом з тодішнім міністром МВС Арсеном Аваковим, був присутній при урочистому запуску системи та дуже радів з цього приводу.

Камери працюють вже півтора роки і обійшлись платникам податків у понад 400 млн грн – саме стільки було стягнуто з водіїв у вигляді штрафів. Проте до зниження кількості аварій встановлення камер не призвело. Навпаки, останнім часом аварійність стрімко зростає: за офіційними даними поліції за 10 місяців поточного року кількість ДТП зросла на 13,9%. Щоправда, суттєво виріс і автопарк в Україні.

Сертифікація ГБО

У кінці 2019 року під керівництвом міністра інфраструктури Владислава Криклія (члена команди Зеленського) була введена схема сертифікації ГБО. Суть полягає у тому, що кожен автовласник, який хоче узаконити встановлення газобалонного обладнання, має заплатити близько 3000 гривень за папірець під назвою “сертифікат”. Лише з таким “сертифікатом” можна “вписати ГБО в техпаспорт”.

Ця схема працює досі й призвела лише до того, що українці узаконюють ГБО лише у випадку оформлення купівлі-продажу авто. Усі решта просто їздять з незареєстрованим газобалонним обладнанням.

Зважування у русі

Система зважування у русі потрібна для збереження щойно відремонтованих доріг від перевантажених фур, які руйнують асфальт. Ця система почала діяти з 1 листопада поточного року. За цей час було виписано штрафів на 17 мільйонів гривень, але оплачено усього 1 мільйон.

Як і у випадку з камерами автофіксації, система передбачає штраф для власника автомобіля, директора організації за якою він зареєстрований або відповідального користувача. Конституційність такої схеми теж викликає чимало питань – суди вже почали скасовувати постанови, швидше за все Конституційний Суд також буде розглядати це питання.

Розмитнення “євроблях”

Доступне розмитнення автомобілів – одна з передвиборчих обіцянок Президента. Тут не можна однозначно сказати, виконав він її чи ні, адже розмитнювати “євробляхи” почали ще до президенства Зеленського і часто вартість розмитнення була значно більшою, аніж вартість самого автомобіля.

За часів правління Зеленського був прийняти закон про спрощене розмитнення, але легалізація за цією схемою теж не була надто доступною. Зараз ще можна легалізувати автомобіль за допомогою учасника бойових дій, але у більшості випадків це невигідно.

Окрім “євроблях”, вартість розмитнення інших авто не змінилась, адже вони дають значну статтю доходів держбюджету. А від них відмовлятись керівництво держави не планує.

Повернення техогляду

Підготовка до повернення скасованого у 2011 році корупційного техогляду йде повним ходом. У поліції вже закупили спеціальні мобільні лабораторії, які у теорії зможуть перевіряти технічний стан автомобілів прямо на дорогах. Законодавчої бази під ці нововведення ще немає, але поліції це не заважає. За офіційною статистикою поліції, кількість аварій, які виникають через технічні несправності – менше 1%.

У Мінінфраструктури активно працюють над відповідними законодавчими ініціативами. Скоріш за все техогляд повернуть. Але, як і у випадку з сертифікацією ГБО та камерами автофіксації, це навряд чи призведе до зменшення кількості аварій. Просто кожен український автомобіліст буде змушений щорічно платити умовну “сотню басків” за талон техогляду. Навряд чи це додасть Зеленському любові автомобілістів та збільшення рейтингу.