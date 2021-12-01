У Києві вранці утворилися затори. У центральну частину міста вже стягнули силовиків та техніку.

На ранок 1 грудня на дорогах Києва, зокрема в центрі, помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському. Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Жилянською, Саксаганського, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівською, Нижній Вал, Басейною.

На правому березі ускладнено рух також вулицями Миколи Голего, Івана Федорова, Хрещатик та на Бессарабській площі.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Визволителів, Соборності.

Рух на мостах — Дарницькому, Патона, Північному — ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мості та мості Метро спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

У патрульній поліції Києва повідомили, що у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня упродовж дня можливе обмеження руху транспорту у столиці на:

вулиці Хрещатик;

вулиці Михайлівській;

вулиці Шовковичній;

вулиці Лютеранській;

вулиці Круглоуніверситетській;

вулиці Архітектора Городецького;

вулиці Заньковецької;

вулиці Садовій;

вулиці Інститутській;

вулиці Липській.

Додамо, що тим часом з депутатського корпусу повідомляють про стягнення силовиків, поблизу Верховної Ради. Сьогодні там проводяться декілька масових акції. Однак, станом на 8:30 з дипкорпусу казали, що мітингувальників не побачили.